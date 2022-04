Russische Invasion : Mehr als fünf Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen

Flüchtlinge aus der Ukraine nach ihrer Ankunft in Przemysl in Polen. Foto: Christoph Soeder/dpa

Genf Der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine reißt nicht ab. Um sich vor der russischen Aggression in Sicherheit zu bringen, verlassen Millionen ihre Heimat.

Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) in Genf nannte 5.034.439 Menschen, die die Grenzen in die Nachbarländer überquert haben. Der Großteil - 2,8 Millionen - flüchtete zuerst nach Polen. Eine hochrangige UNHCR-Vertreterin hatte die Zahl von fünf Millionen Flüchtlingen bereits am Vorabend bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York genannt.