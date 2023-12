Sicherheit Mehrere Festnahmen bei Antiterroreinsatz in Dänemark

Bei einem Antiterroreinsatz in verschiedenen Teilen Dänemarks sind mehrere Menschen festgenommen worden. Grund dafür sei der Verdacht der Vorbereitung eines Terrorangriffs, gab die Kopenhagener Polizei bekannt. Näheres dazu wurde zunächst nicht mitgeteilt. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sprach am Rande des EU-Gipfels in Brüssel davon, dass die Lage so ernst sei, wie es nur gehe.