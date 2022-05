Kriminalität : Meistgesuchter Drogenboss Kolumbiens an USA ausgeliefert

Dario Antonio Úsuga (M), auch bekannt als "Otoniel", auf einem Militärflughafen in Kolumbiens Hauptstadt Bogota vor seiner Auslieferung an die USA. Foto: Uncredited/Pressebüro des kolumbianischen Präsidenten via AP/dpa

Bogotá Drogenhandel, Entführung, Mord: Die Liste der Vorwürfe an Dairo Antonio Úsuga ist beträchtlich. Jetzt hat Kolumbien den obersten Chef des Drogenkartells „Clan del Golfo“ an die USA ausgeliefert.

Otoniel war Ende Oktober nach Angaben von Duque in seinem Dschungel-Versteck in der Region Urabá im Nordwesten des südamerikanischen Landes festgenommen und in die Hauptstadt Bogotá gebracht worden. Seitdem war er in Haft.