EU-Ratspräsident : Michel: Gespräche mit Nordmazedonien haben „Top-Priorität“

Ohrid Nordmazedonien und Albanien wollen Teil der EU werden. EU-Ratspräsident Charles Michel macht nun Hoffnung auf einen schnellen Verhandlungsbeginn.

Die Angelegenheit habe „Top-Priorität“, sagte Michel am Donnerstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem nordmazedonischen Präsidenten Stevo Pendarovski in der Sommerfrische Ohrid am gleichnamigen See.