Europäische Union Michelle Müntefering will für EU-Parlament kandidieren

Der NRW-SPD empfahl Müntefering künftig eine Doppelspitze. „Die NRW-SPD muss sich im Team aufstellen, das kann und wird sie“, sagte die 43-Jährige. Die SPD will die neue Führung bei einem Parteitag am 26. August wählen. Am 6. Mai will die Partei in Münster bei einem Strategie-Treffen zunächst über den weiteren Weg beraten. „Die Sozialdemokratie muss wieder stärkste politische Kraft in NRW werden“, sagte Müntefering. Dabei wolle sie helfen.