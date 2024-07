Keine Begegnung mit Lula Milei tritt in Brasilien mit Bolsonaro auf

Der ultraliberale argentinische Präsident Javier Milei hat das Nachbarland Brasilien besucht - und sich statt mit dem linken Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva mit dessen rechtem Vorgänger Jair Bolsonaro getroffen. Milei und Bolsonaro nahmen am Wochenende an der rechten CPAC-Konferenz in der südbrasilianischen Küstenstadt Balneário Camboriú teil. In einer Rede dort wetterte Milei gegen den Sozialismus und stellte Bolsonaro als Opfer juristischer Verfolgung dar.