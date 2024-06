Krieg in Nahost Minister Gantz verlässt Israels Regierung

Das von ihm vor einigen Wochen gesetzte Ultimatum in der Sache lief vergangenen Samstag aus. Wegen der dramatischen Befreiung von vier Geiseln aus dem Gazastreifen am selben Tag verschob er jedoch eine geplante Pressekonferenz in letzter Minute. Der Austritt aus der Regierung betrifft laut Gantz auch weitere Mitglieder seiner Partei Nationale Union.