Affären : Misstrauensvotum gegen Boris Johnson in Konservativer Partei

Misstrauensvotum gegen Boris Johnson in Konservativer Partei

London Im Schatten des Thronjubiläums der Queen wurden in Großbritannien wurden die Stimmen gezählt. Nun ist es amtlich: Den Premier erwartet ein Misstrauensvotum aus seiner eigenen Partei.

Der in der „Partygate“-Affäre stark in die Kritik geratene britische Premierminister Boris Johnson muss sich am Montagabend einem Misstrauensvotum seiner Konservativen Partei stellen.