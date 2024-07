Dämpfer für Hardliner Moderater Politiker Peseschkian gewinnt Wahl im Iran

Es sei auch unklar, wie Peseschkian in der Praxis seine Kritik an der Kopftuchpolitik und den scharfen Kontrollen der Moralpolizei umsetzen will. „Ob sich die verschiedenen Machtblöcke von seinen Ideen beeindrucken lassen, ist offen.“ Insgesamt bleibe aber abzuwarten, ob die eigentlich totgesagte Bewegung der Reformpolitiker wieder an die Macht kommt. Das Parlament ist aktuell mehrheitlich von radikalen Hardlinern dominiert.