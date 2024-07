Ukraine-Krieg Moskau erstmals seit langem wieder Ziel von Drohnenangriff

Schäden hat es laut Sobjanin bei dem jüngsten Angriff nicht gegeben - im Gegensatz zu anderen russischen Regionen, die ebenfalls unter Beschuss gerieten. Am schlimmsten betroffen war demnach einmal mehr die an der Grenze zur Ukraine gelegene Region Belgorod. In einem Dorf kam nach Behördenangaben ein Mann durch einen Drohnentreffer auf einen Pkw ums Leben.