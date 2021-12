Konflikt : Moskau liefert Vorschläge für Ende der Nato-Osterweiterung

Moskau Seit Monaten kritisieren Nato und EU einen Truppenaufmarsch Russlands nahe der Grenze zur Ukraine. Dagegen fordert Moskau ein Ende der Osterweiterung - und erhöht den Druck mit konkreten Vorschlägen.

US-Regierung will sich mit europäischen Partnern austauschen

In der Nato sorgen derzeit Erkenntnisse für Besorgnis, wonach Russland in Gebieten unweit der Ukraine Zehntausende Soldaten zusammengezogen hat. Nach Angaben aus Nato-Kreisen waren es zuletzt bereits zwischen 75.000 und 100 000. Die Entwicklungen wecken Erinnerungen an 2014. Damals hatte sich Russland nach dem Umsturz in der Ukraine die Schwarzmeer-Halbinsel Krim einverleibt und mit der noch immer andauernden Unterstützung von Separatisten in der Ostukraine begonnen.

Russland sieht sich in seiner Sicherheit bedroht

Russland fordert in dem Dokument nun auch, dass die Nato ihre militärische Infrastruktur auf die Positionen von 1997 zurückziehe. Die Atommacht sieht sich in ihrer Sicherheit bedroht, sollte die Nato auf ukrainisches Gebiet und damit an die Grenzen Russlands vorrücken. In den vergangenen Jahren habe die Zahl der Militärmanöver in der Ukraine, aber auch in den baltischen Staaten an der Grenze zu Russland zugenommen, teilte das Außenministerium in Moskau mit.