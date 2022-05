Krieg in der Ukraine : Moskau: Weitere 770 Kämpfer aus Stahlwerk in Gefangenschaft

Moskau Der Kampf um das Stahlwerk Azovstal in Mariupol dauert seit Wochen an. Mittlerweile haben zahlreiche Verteidiger den Kampf aufgegeben. Mehrere hundert Menschen könnten sich aber noch immer auf dem Werksgelände aufhalten.

Allein in den vergangenen 24 Stunden seien dort mehr als 770 Ukrainer gefangen genommen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Donnerstag mit. Damit hätten sich Beginn der Woche 1730 Kämpfer ergeben. Unklar ist, wie viele Menschen sich nun noch auf dem Werksgelände aufhalten. Nach früheren russischen Angaben müssten dies noch einige Hundert sein.

Kämpfer im Stahlwerk Mariupols letzte Verteidiger

Rotes Kreuz registriert Kriegsgefangene

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) registrierte mehrere Hundert ukrainische Kämpfer aus dem Stahlwerk, die nun in russischer Kriegsgefangenschaft sind. Dazu wurden ihre Namen und Geburtsdaten sowie die Namen der engsten Angehörigen aufgenommen, wie das IKRK am Donnerstag in Genf berichtete. Die Organisation, die sich in aller Welt um Betroffene in bewaffneten Konflikten kümmert, war nach eigenen Angaben am Transport der Soldaten nicht beteiligt. Sie will nun dafür sorgen, dass Gefangene in Kontakt mit Angehörigen treten können.