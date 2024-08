Kriegsberichterstattung Moskaus Geheimdienst geht gegen westliche Kriegsreporter vor

Die ukrainischen Truppen hatten ihren Überraschungsangriff auf das russische Gebiet Kursk am 6. August begonnen und haben seither Dutzende Ortschaften in der Region besetzt. Dem Vernehmen nach waren die Italiener, die im Kriegsgebiet in der Ukraine arbeiteten, so auf russisches Hoheitsgebiet übergetreten. Sie hatten die ersten unabhängigen Aufnahmen von dieser beispiellosen Bodenoffensive der Ukraine gemacht.