Krieg in der Ukraine : Moskaus Truppen durch US-Waffen unter Druck

Kiew/Berlin/Moskau Die von den USA gelieferten Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars geben den ukrainischen Streitkräften Auftrieb im Kampf gegen Russland. Kiew meldet Erfolge. Aber ist das schon die lange angekündigte Offensive?

Aus vollen Rohren feuern die ukrainischen Soldaten schon seit Tagen mit den Mehrfachraketenwerfern vom Typ Himars, die sie aus den USA bekommen haben. In den Gebieten im Osten und im Süden ihres Landes, die jetzt unter russischer Kontrolle sind, sprengen sie Waffen- und Munitionsdepots sowie Treibstofflager in die Luft. Auf Videos zeigen sie stolz, wie Ziele in den Gebieten Luhansk, Donezk und Cherson in Flammen aufgehen. Bilder, die nach bald fünf Monaten Krieg trotz massiver Verluste in den eigenen Reihen die Kampfmoral heben sollen.