Flüchtlingshilfe : Müller mahnt Russland wegen UN-Nothilfe für Syrien

Augsburg Täglich rollen Lastwagen mit Hilfsgütern von der Türkei in das syrische Rebellengebiet. Nun mahnt Bundesentwicklungsminister Gerd Müller Russland, die Humanitäre Hilfe nicht zu blockieren.

Über Bab al-Hawa rollen täglich Lastwagen mit Hilfsgütern von der Türkei in das syrische Rebellengebiet. Das könnte am 10. Juli enden, wenn der UN-Sicherheitsrat sich nicht auf eine Verlängerung der Grenzöffnung einigt. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte in einem Schreiben an UN-Generalsekretär António Guterres ein Veto dagegen angedeutet. Die UN-Hilfe könnten aus russischer Sicht auch über Damaskus in Rebellengebiete gebracht werden.