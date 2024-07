Wahlkampf in den USA Nach Attentat: Secret Service erhöht Sicherheitsmaßnahmen

Die Behörde kam nach dem Attentat vom Samstag, bei dem ein Schütze während einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania von einem nahen Dach aus auf Trump schoss, in die Kritik. Präsident Joe Biden (81) ordnete eine unabhängige Aufarbeitung des Geschehens an. Zudem wollen mehrere Republikaner im Repräsentantenhaus eine detaillierte parlamentarische Untersuchung anstoßen.