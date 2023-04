Nahost-Konflikt Nach Beschuss aus dem Libanon: Israel schießt zurück

Gestern Nachmittag waren laut Armee zuvor 34 Raketen aus dem Libanon auf israelisches Gebiet gefeuert worden - so viele wie seit 2006 nicht mehr. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte am Abend ein hartes Vorgehen angedroht. An der Grenze zum Libanon kommt es immer wieder zu Spannungen. Die beiden Nachbarländer befinden sich offiziell im Kriegszustand.