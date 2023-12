Lage in Nahost Nach Feuerpause wieder heftige Kämpfe im Gazastreifen

Die israelische Regierungssprecherin Tal Heinrich sagte dem Fernsehsender CNN am Morgen, man habe Blinken Pläne für sichere Zonen und mehr humanitäre Korridore vorgelegt: „Wir wollen also das Leiden der Zivilbevölkerung in Gaza lindern.“ Israels Armee veröffentlichte nach eigenen Angaben eine interaktive Karte für die Zivilbevölkerung, die das Gebiet in nummerierte Zonen einteilt - „in Vorbereitung auf die nächste Phase des Krieges“, wie es hieß. Dies solle Bewohnern ermöglichen, „sich zu orientieren, die Anweisungen zu verstehen und sich bei Bedarf von bestimmten Orten aus in Sicherheit zu bringen“.