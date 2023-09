Strafmaßnahmen Nach Klagen: EU streicht Russen von Sanktionsliste

Ob sich die Betroffenen wirklich über die EU-Entscheidung freuen können, ist angesichts von Äußerungen von Putins Sprecher Dmitri Peskow allerdings fraglich. Peskow stellte einen Teil der gegen EU-Sanktionen klagenden Personen am Donnerstag in eine Ecke mit Menschen, die in Russland zuletzt um ihr Leben fürchten mussten. „Wir wissen, dass es Unternehmer gibt, die sich zu anti-russischen Positionen herablassen und die versuchen (...), aus den Sanktionen herauszukommen“, sagte er in Moskau. „Das sind Verräter.“