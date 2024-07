Nahost Nach Tod von Hanija: Hamas und Iran drohen Israel

Laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim, die den iranischen Revolutionsgarden (IRGC) nahe steht, wurde Hanija um 2.00 Uhr morgens Ortszeit (0.30 Uhr MESZ) „von einem Gegenstand aus der Luft“ tödlich getroffen. Er habe sich in einer „speziellen Residenz“ im Norden der Hauptstadt befunden. Hochrangige Gäste werden von der Führung in Teheran üblicherweise nicht in Hotels untergebracht. Hanija, der zuletzt in Katar lebte, hatte am Dienstag im Zuge seines Besuchs auch noch Religionsführer Chamenei persönlich getroffen.