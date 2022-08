USA : Nach Trump-Razzia: Wichtiges Dokument wird teilweise publik

West Palm Beach/Washington Die FBI-Durchsuchung im Anwesen von Ex-Präsident Trump löst rechtliche und politische Kämpfe in den USA aus. Nun soll die Öffentlichkeit ein wesentliches Verfahrensdokument zu sehen bekommen.

Nach der Durchsuchung des Anwesens von Ex-US-Präsident Donald Trump wird mit Spannung die teilweise Offenlegung eines wichtigen Dokuments in dem Verfahren erwartet. Ein Richter im Bundesstaat Florida ordnete die teilweise Veröffentlichung jenes Dokuments an, auf dessen Grundlage der Durchsuchungsbefehl für Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago in Palm Beach genehmigt wurde. Bis spätestens Freitagmittag (Ortszeit) - nach deutscher Zeit Freitagabend (18.00 Uhr MEZ) - soll das Justizministerium demnach eine in Teilen geschwärzte Version des Dokuments publik machen.