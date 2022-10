Großbritannien : Nach Truss-Rücktritt: Unterstützer werben für Johnson

London Die britischen Konservativen suchen verzweifelt nach einer Retterin oder einem Retter in der Not. Bekommt Johnson eine zweite Chance?

Als Favoriten galten zunächst der frühere Finanzminister Rishi Sunak und Penny Mordaunt, die Ministerin für Parlamentsfragen, sowie aus dem rechtskonservativen Lager die am Mittwoch zurückgetretene Innenministerin Suella Braverman. Mit Spannung wurde auf offizielle Bewerbungen gewartet.

Der britische Wirtschaftsminister Jacob Rees-Mogg sprach sich als erstes Kabinettsmitglied für eine Rückkehr Johnsons ins Amt des Premierministers aus. „I'm backing Boris“ („Ich unterstütze Boris“), twitterte der als exzentrisch geltende Brexit-Hardliner am Freitag. Seinen Tweet versah er zudem mit dem Hashtag #BORISorBUST (zu Deutsch etwa: Boris oder kaputtgehen).

Erhält Johnson ausreichend Fraktionsunterstützung?

Berichten zufolge soll der erst Anfang September wegen zahlreicher Skandale aus dem Amt ausgeschiedene Ex-Premier Johnson Interesse an einer erneuten Kandidatur haben. Seine Nachfolgerin Truss hatte am Donnerstag nach nur sechs Wochen im Amt ihren Rücktritt angekündigt. Unklar war jedoch zunächst, ob Johnson genug Unterstützung in der Fraktion erhalten wird. Zudem läuft derzeit noch eine Untersuchung im Parlament, die klären soll, ob Johnson im Zusammenhang mit der Partygate-Affäre über verbotene Lockdown-Feiern im Regierungssitz 10 Downing Street gelogen hat.