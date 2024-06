US-Wahl Nach TV-Duell: Bei US-Demokraten geht die Angst um

„Wir wären in der Lage, dafür zu sorgen, dass all die Dinge, die wir tun müssen - Kinderbetreuung, Altenpflege, dafür sorgen, dass wir unser Gesundheitssystem weiter stärken“, sagt der 81-Jährige, „dafür sorgen, dass wir in der Lage sind, jeder einzelnen Person...“. Biden hat den Faden verloren. Er schließt die Augen und setzt wieder an. „Anspruch haben auf... für das, was ich mit dem..., dem Covid...“ Wieder schließt er die Augen und räuspert sich. „Entschuldigung, ähm.“ Der mächtigste Mann der Welt schaut nach unten auf sein Stehpult. „Mit dem Umgang mit... allem, was wir zu tun haben...“ Der Demokrat blickt weiter auf das Pult hinab. Trump dreht sich zu ihm, mit fragendem Blick.