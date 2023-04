Justiz Nawalnys Einzelhaft verlängert - Neuer Prozess ohne Presse

In einem neuen Strafprozess soll sich Nawalny wegen Extremismus verantworten. Der Politiker sprach von einer „absurden Anklage“. Ihm werde vorgeworfen, im Gefängnis Terroranschläge vorbereitet zu haben. „Mir drohen 30 Jahre in diesem Fall und im nächsten dann offenbar lebenslänglich“, sagte er am Mittwoch per Videoschalte in einer ersten technischen Sitzung, in der das Gericht darüber entscheidet, wie viel Zeit der Angeklagte erhält, sich mit den Vorwürfen bekannt zu machen.