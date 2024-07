Treffen im Weißen Haus Netanjahu dankt Biden für Unterstützung für Israel

Geplant ist für heute auch noch ein Treffen der demokratischen Präsidentschaftsbewerberin, Vizepräsidentin Kamala Harris, mit Netanjahu. Am Freitag will der frühere US-Präsident und republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump Netanjahu in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach in Florida empfangen. Netanjahus USA-Besuch anlässlich einer Ansprache im US-Kongress am Mittwoch fällt in die politischen Wirren in den Vereinigten Staaten nach dem Rückzug von Biden aus dem Wahlkampf.