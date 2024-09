Eskalation in Nahost Netanjahu: Tötung Nasrallahs Abrechnung mit „Massenmörder“

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die gezielte Tötung von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah als „Abrechnung mit einem Massenmörder“ bezeichnet. „Er war nicht nur irgendein Terrorist, sondern der Terrorist schlechthin“, sagte Netanjahu vor Medienvertretern in Tel Aviv. Es war seine erste öffentliche Äußerung, nachdem das israelische Militär den libanesischen Schiiten-Führer am Freitag in Beirut getötet hatte.