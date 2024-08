Neuer Ministerpräsident Neuanfang in Katalonien: Illa als Regierungschef vereidigt

Nach einer längeren Sendepause meldete er sich dann Freitagabend auf der Plattform X zurück und schrieb, er sei wieder in Belgien, wo er schon die meiste Zeit seit seiner Flucht 2017 gelebt hat. Ob und wann der Haftbefehl wegen des Vorwurfs der persönlichen Bereicherung in Spanien aufgehoben würde und Puigdemont damit wieder in Freiheit in seine Heimat zurückkehren könnte, war unbekannt. Illa forderte die spanische Justiz auf, das für katalanische Separatisten wie Puigdemont erlassene Amnestiegesetz „schnell, zügig und ohne Ausflüchte“ anzuwenden.