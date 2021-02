Neue Proteste nach Putsch : Neue Proteste gegen Putschisten in Myanmar

Naypyidaw/Yangon Die Menschen in Myanmar wollen den Putsch und die Rückkehr zu einer diktatorischen Junta nicht hinnehmen. Immer mehr Bürger schließen sich den Protesten an. Die Angst vor einer gewaltsamen Reaktion der Armee wächst.

Die Proteste gegen die Putschisten in Myanmar breiten sich weiter aus. Nach den Großdemonstrationen vom Wochenende kam es am Montag erneut in zahlreichen Städten zu Massenkundgebungen.

Eine Großdemonstration gab es am Montag in der nördlichen Großstadt Mandalay. Die Teilnehmer hielten Bilder von Suu Kyi in den Händen, andere trugen durchgestrichene Fotos des Generals Min Aung Hlaing, der nach dem Putsch vor einer Woche die Macht übernommen hatte. „Schäm Dich, Diktator“, war darauf zu lesen. Auch in der größten Stadt Yangon gingen viele Menschen auf die Straße und forderten die Freilassung der politischen Führung und die Rückkehr zur Demokratie. Wie bereits am Wochenende dominierte bei den Kundgebungen die Farbe Rot - in Anlehnung an die Farbe von Suu Kyis Partei Nationale Liga für Demokratie (NLD).