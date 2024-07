Nach der Wahl Neuer Präsident im Iran - Gedämpfte Hoffnung auf Wandel

Peseschkian hatte sich in einer Stichwahl am Freitag mit 53,7 Prozent der Stimmen gegen seinen ultrakonservativen Herausforderer Said Dschalili durchgesetzt. Der Politiker gehört zum Lager der Reformbewegung. Deren Anhänger wollen die Islamische Republik von innen reformieren, ohne dabei die grundsätzlichen Machtverhältnisse anzutasten - etwa die absolute Autorität des Religionsführers im Staat. Beobachter sehen den Sieg als Schlag für die konservative Führungselite und Erfolg für das relativ gemäßigte reformistische Lager, das in den vergangenen Jahren von der Politik abgeschottet war.