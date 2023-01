Vereinigte Staaten : Neuer US-Kongress: Wahlkrimi bei erster Sitzung erwartet

Washington Die erste Zusammenkunft nach der Kongresswahl ist normalerweise eine feierliche Angelegenheit mit viel förmlichem Prozedere. Diesmal ist es ungewöhnlich spannend - besonders in einer der beiden Kammern.

Der Fraktionschef der Partei, Kevin McCarthy, will sich zum Vorsitzenden der Kammer wählen lassen. Der Posten, den in den vergangenen Jahren die Demokratin Nancy Pelosi besetzte, steht in der staatlichen Rangfolge der USA an dritter Stelle nach dem Präsidenten und dessen Vize. Mehrere Parteikollegen lehnten sich aber gegen McCarthy auf - und angesichts einer knappen Mehrheit der Republikaner hatte er bis zuletzt allergrößte Mühe, sich in den eigenen Reihen genug Stimmen für die Wahl zu sichern. Die Rebellion gegen ihn könnte das übliche Prozedere verzögern oder womöglich ins Chaos stürzen.