„Gummienten-Revolution“ : Neues Symbol des Widerstands in Thailand

Bangkok Sie zieren T-Shirts, Mützen und Helme sowie Coupons für Lebensmittel - die Rede ist von gelben Gummienten, die der Demokratiebewegung in Thailand ein ziemlich sympathisches Image verleihen. Doch was hat es damit auf sich?

Die aufblasbaren Tierchen mit dem lächelnden Gesicht, die eigentlich für Schwimmbäder gedacht sind, sind seit Mitte November die Protagonisten jeder neuen Protestkundgebung gegen die Regierung, werden in den Himmel gereckt oder bei Sit-ins in vorderster Reihe aufgestellt. Fotos und Videos von Demonstranten mit ihren Enten gehen auch in sozialen Netzwerken viral - so auch in den vergangenen Tagen. Aber was hat es damit auf sich?