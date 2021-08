Covid-19 : Neuseeland verlängert Corona-Lockdown

Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern während einer Pressekonferenz zum aktuellen Stand der COVID-19-Reaktion in Wellington, Neuseeland. Foto: Robert Kitchin/Pool via AP/dpa

Wellington Ein einziger Fall hat in Neuseeland erst kürzlich für einen landesweiten Lockdown gesorgt. Inzwischen gibt es wieder Dutzende Corona-Infektionen.

Ministerpräsidentin Jacinda Ardern kündigte am Montag in der Hauptstadt Wellington an, dass die strengen Auflagen in dem gesamten Pazifikstaat nun mindestens bis Samstag gelten. Zuvor waren 35 neue Fälle bekannt geworden. Die meisten Ansteckungen des derzeitigen Ausbruchs wurden in Auckland auf der neuseeländischen Nordinsel registriert, der größten Stadt des Landes. Auch die Hauptstadt selbst ist betroffen.