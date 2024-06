Regierung Niederlande auf radikal-rechtem Kurs

Für die renommierte Kolumnistin der „Volkskrant“, Sheila Sitalsing, ist deutlich: „Geert Wilders kann nichts und will nichts.“ In mehr als 20 Jahren sei er nicht in der Lage gewesen, sich ein stabiles Netzwerk von fähigen Leuten aufzubauen. Jetzt räche es sich, dass er keine normale Partei habe, er sei einziges Mitglied. „Wilders will den Alleingang, er will totale Kontrolle“, sagt Sitalsing.