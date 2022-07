Tugendhat raus : Noch vier Kandidaten im Rennen um Johnson-Nachfolge

Die konservativen Politiker Rishi Sunak (l.) und Elizabeth Truss während der TV-Debatte «Britain's Next Prime Minister». Foto: Jonathan Hordle/ITV/PA Media/dpa

London Da waren's nur noch vier: Das Bewerberfeld um die Nachfolge von Boris Johnson lichtet sich allmählich. Der als Favorit geltende Ex-Finanzminister Rishi Sunak bekam in Runde drei erneut die meisten Stimmen.

Bei einer Abstimmung der konservativen Tory-Fraktion schied der als moderat geltende Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Tom Tugendhat, als Letztplatzierter aus, wie das zuständige Komitee am Montagabend mitteilte. Am Mittwochabend sollen nach weiteren Abstimmungen nur noch zwei Bewerber übrig sein. Danach haben die Parteimitglieder das Wort. Wer Johnson dann auf dem Parteivorsitz und als Regierungschef nachfolgt, soll am 5. September feststehen.