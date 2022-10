Gaslecks : Nord-Stream-Betreiber wartet für Inspektion auf Grünes Licht

Bornholm/Zug Nach dem Bekanntwerden der Lecks in den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 sind weiterhin viele Fragen ungeklärt. Noch halten Schweden und Dänemark die Sperrzonen rund um die Schadstellen gesperrt.

Der Betreiber der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 1 will die schweren Schäden an den beiden Leitungen selbst in Augenschein nehmen. Bisher sei man jedoch wegen fehlender Genehmigungen nicht in der Lage, die beschädigten Abschnitte zu inspizieren, teilte die Nord Stream AG am Firmensitz im Schweizer Kanton Zug mit.