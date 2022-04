Nationalfeiertag : Nordkorea feiert „Tag der Sonne“ mit Tänzen und Feuerwerk

Seoul/Pjöngjang Zum Nationalfeiertag in Nordkorea hatte Südkorea neue Raketenstarts befürchtet. Doch Waffentests blieben diesmal aus.

Das Staatsfernsehen zeigte am Freitagabend (Ortszeit) zum 110. Geburtstag des „ewigen Präsidenten“ Kim Il Sung eine Massenveranstaltung in der Hauptstadt Pjöngjang. Tausende junger Menschen tanzten demnach auf dem nach dem früheren Staatschef benannten Platz. Frauen trugen bunte traditionelle Kostüme. Im Anschluss sollte zum „Tag der Sonne“ auch ein großes Feuerwerk stattfinden. Ob auch Machthaber Kim Jong Un als Zuschauer anwesend war, blieb unklar.

Raketenstarts waren befürchtet worden

In Südkorea war zuvor befürchtet worden, Nordkorea könnte vor oder am Geburtstag erneut Raketen starten oder eventuell sogar einen neuen Atomtest durchführen, um Stärke zu demonstrieren. Nordkorea nimmt dazu oft wichtige Feier- oder Gedenktage zum Anlass. Doch neue Waffentests blieben diesmal aus. Auch gab es keine Anzeichen für eine größere Militärparade. Experten hatten in den vergangenen Wochen auf Satellitenbildern entsprechende Vorbereitungen auf einem Übungsplatz in der Hauptstadt ausmachen können.