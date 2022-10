Raketentest : Nordkorea feuert zwei Langstrecken-Marschflugkörper ab

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un soll dem Abschuss zweier Raketen beigewohnt haben. Foto: Uncredited/KCNA via KNS via AP/dpa

Seoul Seit Ende September führt Pjöngjang in ungewohnt hoher Frequenz Raketentests durch. Machthaber Kim Jong Un soll am Mittwoch einem weiteren Abschuss beigewohnt haben, berichten nordkoreanische Medien.

Nordkorea hat seine Serie an Raketentests trotz internationaler Proteste weiter fortgesetzt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete, habe Machthaber Kim Jong Un bereits am Mittwoch dem Abschuss zweier Langstrecken-Marschflugkörper beigewohnt. Diese seien von der westlichen Provinz Süd-Pyongan in Richtung Gelbes Meer gestartet und hätten nach einer Flugdauer von rund zehn Sekunden ihre 2000 Kilometer entfernten Ziele genau getroffen.