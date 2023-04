Konflikte Nordkorea: Haben neuartige Interkontinentalrakete getestet

Wegen seines Atomwaffen- und Raketenprogramms ist Nordkorea harten internationalen Sanktionen unterworfen. Der Konflikt mit Nordkorea wird auch ein Thema während der Ostasien-Reise von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sein. Nach ihrem Besuch in China wird die Grünen-Politikerin am Samstag in Südkorea erwartet.