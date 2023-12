Konflikte Nordkorea will 2024 drei weitere Spionagesatelliten starten

In den Staatsmedien wurde der Start eines ersten nordkoreanischen Spionagesatelliten im November als Erfolg gefeiert. Bei der Parteisitzung sei es zur Aufgabe erklärt worden, 2024 drei weitere Satelliten ins All zu schießen. Die USA und ihre Partner Südkorea, Japan und Australien hatten Nordkorea wegen des Satellitenstarts mit neuen Sanktionen belegt. Sie warfen Pjöngjang vor, dabei Technologien verwendet zu haben, die im Zusammenhang mit seinem Programm für Interkontinentalraketen stehen. Nordkorea hatte bereits nach dem Start angekündigt, weitere Satelliten ins All bringen zu wollen.