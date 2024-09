Koalitionsstreit Österreichs ÖVP scheitert mit Anzeige gegen Klimaministerin

Der Konflikt zwischen den Koalitionspartnern entbrannte während des Vorwahlkampfes für die Parlamentswahl am 29. September. Beide Parteien stehen unter Druck, ihre Wähler zu mobilisieren: In den Umfragen führt die rechte FPÖ seit Monaten vor der ÖVP. Die Grünen liegen laut Meinungsforschern nur an fünfter Stelle hinter den liberalen Neos.