Österreich : ÖVP-Insider verweigert Aussage in Korruptionsausschuss

ÖVP-Insider verweigert Aussage in Korruptionsausschuss

Österrreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz bei einem Besuch in Belgrad. Foto: Darko Vojinovic/AP/dpa

Wien Vor der Justiz hat der ÖVP-Insider Thomas Schmid zu den Korruptionsvorwürfen gegen die Partei ausgepackt, vor dem U-Ausschuss der Parlaments wollte er nichts sagen. Ein Punktsieg für Ex-Kanzler Kurz?

Ein ehemals enger Vertrauter von Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat vor dem ÖVP-Korruptionsausschuss überraschend die Aussage verweigert. Er werde keinerlei Fragen beantworten, kündigte der ehemalige Chef der österreichischen Staatsholding Öbag, Thomas Schmid, am Donnerstag vor Beginn der Sitzung an. Er laufe sonst Gefahr, sich selbst zu belasten, so der 47-Jährige weiter. Seine bisherigen Aussagen bei der Staatsanwaltschaft seien noch nicht abgeschlossen. Auch dies sei ein Grund, weshalb er nichts sagen werde. Auch die Androhung von Beugestrafen brachte ihn nicht von seiner Linie ab.