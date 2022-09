Österreich : ÖVP von Kanzler Nehamer erlebt bei Tirol-Wahl Debakel

Innsbruck Die Konservativen verlieren in Tirol wohl zweistellig. Die ÖVP hatte im Vorfeld mit der geringen Bekanntheit ihres Spitzenkandidaten zu kämpfen - außerdem belasten Korruptionsermittlungen das Partei-Image.

In Österreich hat die konservative ÖVP bei der Landtagswahl in Tirol ein Debakel erlebt. Die Partei von Kanzler Karl Nehamer stürzte laut Hochrechnungen im Vergleich zur letzten Wahl 2018 um rund zehn Prozentpunkte auf ein historisches Tief von 34,5 Prozent. Ihr bisher schlechteste Ergebnis in Tirol lag bei 39,3 Prozent.

Korruptionsermittlungen schaden dem Image der Partei

Die ÖVP stellt in Tirol seit 77 Jahren den Ministerpräsidenten. Die Landtagswahl in Tirol ist Auftakt einer Wahlserie in Österreich. Am 9. Oktober wird der Bundespräsident gewählt. 2023 folgen drei weitere Landtagswahlen.