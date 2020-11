Proteste gegen Lukaschenko : Opposition in Belarus ruft Armee zum Seitenwechsel auf

Minsk/Wien Immer wieder gehen Sicherheitskräfte brutal gegen friedliche Demonstranten vor. Die Opposition appelliert an die Soldaten, sich nicht in einen Krieg gegen das eigene Volk hineinziehen zu lassen.

„Man will Sie in einen Krieg gegen Ihr eigenes Volk hineinziehen“, schrieben die Bürgerrechtlerin Swetalana Tichanowskaja und der frühere Kulturminister Pawel Latuschko an die Soldaten. „Lukaschenko hat keine Ressourcen mehr, um sich an der Macht zu halten.“ Die Streitkräfte sollten vielmehr dem Volk gegenüber loyal sein. Sie sollten nicht „den kriminellen Befehlen“ Folge leisten, heißt es in dem im Nachrichtenkanal Telegram verbreiteten Aufruf.