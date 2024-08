Nach umstrittenem Wahlergebnis Oppositioneller González fordert Maduro zu Machtübergabe auf

González appellierte an den Präsidenten, die bei der Wahl am 28. Juli getroffene Entscheidung der Menschen zu respektieren. „Mit jedem Tag, an dem Sie die demokratische Transition behindern, leiden die Venezolaner unter einem Land in der Krise und ohne Freiheit“, sagte er weiter. Das Festhalten an der Macht verschlimmere dies nur. Um den demokratischen Wandel im Land einzuleiten, sei González bereit, sich am politischen Dialog zu beteiligen.