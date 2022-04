Parlamentswahlen : Orban gewinnt Wahl in Ungarn deutlicher als erwartet

Budapest Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban kann weiterregieren. Seine rechtsnationale Partei erhält bei den Parlamentswahlen 54 Prozent der Stimmen.

Das Oppositionsbündnis „Ungarn in Einheit“ kam auf 35 Prozent der Stimmen und 56 Mandate. Den Einzug ins Parlament schaffte außerdem die rechtsradikale Partei Unsere Heimat mit sechs Prozent der Stimmen und sieben Mandaten. Ein für Nationalitäten erreichbares Mandat ging an den Vertreter der deutschen Minderheit.

„Wir haben einen gewaltigen Sieg errungen“, sagte Orban in der Wahlnacht vor Anhängern. „Einen so gewaltigen Sieg, dass man ihn sogar vom Mond aus sieht, aber von Brüssel aus ganz gewiss.“ Damit spielte er auf seine permanenten Konflikte mit der EU an, der sein Land seit 2004 angehört. Orban kann nun voraussichtlich zum vierten Mal in Folge mit einer verfassungsändernden Zweidrittelmehrheit regieren.