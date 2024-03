Religion Orthodoxes Kirchenoberhaupt in Bulgarien gestorben

Das Oberhaupt der bulgarischen Orthodoxen Kirche, Patriarch Neofit, ist am Abend im Alter von 78 Jahren gestorben. Das gab der Hauptsekretär des Kirchenvorstands bekannt. Patriarch Neofit sei nach langer Krankheit an Multiorganversagen im Militär-Krankenhaus in Sofia gestorben, sagte Bischof Gerasim. Das Kirchenoberhaupt sei dort seit Ende November 2023 wegen einer Lungenerkrankung behandelt worden.