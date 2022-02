Konflikt in Osteuropa : Ostukraine: Russland kritisiert Aussagen von Guterres

Moskau Der UN-Generalsekretär hatte Moskau für die jüngste Eskalation verurteilt. Russlands Außenminister reagiert mit einer deutlichen Kritik. Und auch Putin hat am Tag des Vaterlandsverteidigers eine klare Botschaft.

Russland hat Äußerungen von UN-Generalsekretär António Guterres zur Lage in der umkämpften Ostukraine scharf kritisiert. „Zu unserem großen Bedauern hat der UN-Generalsekretär (...) sich dem Druck des Westens gebeugt und neulich mehrere Erklärungen zu den Vorgängen in der Ostukraine abgegeben, die seinem Status und seinen Vollmachten laut UN-Charta nicht entsprechen“, sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Mittwoch.

Guterres hatte Russland am Dienstag für die Eskalation im Ukraine-Konflikt verurteilt und die Einhaltung des Völkerrechts gefordert. „Wenn Truppen eines Landes ohne dessen Zustimmung das Hoheitsgebiet eines anderen Landes betreten, sind diese keine unparteiischen Friedenswächter, sie sind überhaupt keine Friedenswächter“, sagte Guterres in New York in einer selten offenen Kritik an einer UN-Vetomacht.