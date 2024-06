Krieg in Nahost Palästinenser: Dutzende Tote bei Angriff auf Schulgebäude

Israels Armee erklärte, bei dem Luftschlag in der Nacht seien mehrere Terroristen getötet worden, die Anschläge geplant hätten. In der Stellung in der Schule seien Mitglieder der Hamas und des Palästinensischen Islamischen Dschihads aktiv gewesen, die auch an den Massakern am 7. Oktober in Israel beteiligt gewesen seien. Sie hätten den Bereich der Schule in dem Flüchtlingsviertel Nuseirat als Unterschlupf und für ihre Aktivitäten missbraucht. Vor dem Angriff wurden nach Darstellung der Armee Maßnahmen ergriffen, um das Risiko für Zivilisten zu verringern. Auch die Angaben des Militärs ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.