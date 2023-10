Nahost Panik in Gaza vor drohender Bodenoffensive

Das israelische Militär hat den Einwohnern des nördlichen Gazastreifens am Samstag einen weiteren Zeitraum ohne Angriffe zugesichert, um sich in den Süden der abgeriegelten Küstenenklave zu begeben. Angesichts einer drohenden Bodenoffensive gegen die islamistische Hamas herrscht unter der palästinensischen Bevölkerung in dem dicht besiedelten Gebiet Angst und Verzweiflung. Seit dem beispiellosen Massaker an israelischen Zivilisten durch Terroristen vor genau einer Woche fliegt das israelische Militär massive Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen. Dabei wurde nach Angaben des israelischen Militärs einer der mutmaßlichen Hamas-Drahtzieher der blutigen Angriffe getötet.