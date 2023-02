Kirche : Papst feiert Messe in Kinshasa

Kinshasa Schon Stunden vor Beginn machen sich Hunderttausende Gläubige auf den Weg. Der Gottesdienst auf einem Flughafengelände in Kinshasa gilt als einer der Höhepunkte auf der Reise des Papstes.

Bei einer großen Messe in Kinshasa mit mehr als einer Million Menschen hat Papst Franziskus für ein Ende der Gewalt auf dem afrikanischen Kontinent gebetet. Er ermunterte die Leute, „Missionare des Friedens“ zu sein und „mit allen zusammenzuarbeiten, den Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen und die Ränke des Hasses zu zerschlagen“. Das sagte er bei seiner Predigt am Mittwoch in der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo. Dort war das Oberhaupt der Katholiken am Dienstag gelandet und euphorisch empfangen worden.